Александр Ерохин: "В лице бельгийцев нам достался один из самых сложных соперников"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соперниками российской команды стали Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

– Смотрели жеребьевку командой в аэропорту, сейчас вылетаем на матч с "Арсеналом". Группа достаточно интересная, – приводит официальный Твиттер сборной России слова Ерохина. – Бельгия – одна из ведущих сборных мира, на данный момент они на первом месте в рейтинге ФИФА, в их лице нам достался один из самых сложных соперников.

Шотландия – также очень неуступчивая команда. Важно сконцентрировано подойти к матчам с Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. В общем, жеребьевка состоялась ровная, сложно выделить какую-то группу смерти.

Думаю, будет интересно наблюдать за группами С, F и H. Но в первую очередь мы сосредоточены на своих соперниках, будем готовиться!