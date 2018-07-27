Александр Алаев: "РФС полностью доверяет Черчесову и его тренерскому штабу"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018. Напомним, что сегодня РФС продлил контракт со специалистом по схеме "2+2".

– Мы рады объявить о продлении соглашения со Станиславом Черчесовым, под руководством которого сборная России впервые с 1970 года дошла до четвертьфинала Чемпионата мира, – цитирует сайт РФС Алаева. – РФС полностью доверяет Станиславу Саламовичу и его тренерскому штабу. Рассчитываем, что сборную России ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений!