Акинфеев - о Головине: "Слуцкий говорил, что он будет топ-звездой и уедет в сильный чемпионат"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о партнере по сборной России Александре Головине, который летом перешел в "Монако".

- Головин пришел в ЦСКА совсем молодым, еще зеленым. Но потом было видно, как он растет. Викторович (Леонид Слуцкий. – Прим. "СЭ") говорил, что Головин будет топ-звездой и уедет в сильный чемпионат, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - И когда он начал прибавлять семимильными шагами, то стал топовым игроком. Что касается "Монако" – он поехал, он рискнул. Я видел нарезку его игры – это топ-уровень. Когда он приезжал в сборную, мы его подбадривали. Думаю, "Монако" – это такой этап, он окажется на более высоком уровне.