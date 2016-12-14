Трехлетняя дисквалификация гендиректора тверской "Волги" оставлена в силе

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отстранении от работы на три года генерального директора тверской "Волги" Дмитрия Фоминова. В сообщении комитета на официальном сайте РФС говорится, что апелляция была возвращена Фоминову в связи с пропуском срока на обжалование.
Напомним, что Фоминова отстранили на три года за подделку документов, предоставляемых в РФС.
баламошка
Красота. Кто-нибудь мне объяснит, почему за это не следует пожизненной дисквалификации. Или подделка документов-это пустячок? Таких индивидов нужно вообще держать подальше от сытных должностей.
19:01