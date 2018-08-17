"Текстильщик" победил "Долгопрудный" и удержал лидерство

"Текстильщик" обыграл "Долгопрудный" в 5-м туре чемпионата ПФЛ - 2:0. Команда одержала пять побед на старте турнира и лидирует в турнирной таблице.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Запад"
5-й тур
"Коломна" - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1)
Голы: Хлусов, 13 (0:1). Блынду, 64 (0:2). Кузяев, 80 (1:2). Джигкаев, 90 - в свои ворота (1:3).
Удаления: Матвеев (Коломна), 33. Блынду (Ленинградец), 84.
Судья: Карпов (Петрозаводск).
17 августа. Коломна. Стадион "Авангард".
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Днепр" (Смоленск) - 1:0 (1:0)
Гол: Петров, 36 (1:0).
Судья: Федотов (Великий Новгород).
17 августа. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".
"Чертаново-2" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 2:2 (2:0)
Голы: Савельев, 26 (1:0). Наумов, 39 (2:0). Шалин, 57 - с пенальти (2:1). Тарасов, 90+4 (2:2).
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
17 августа. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".
"Долгопрудный" - "Текстильщик" (Иваново) - 0:2 (0:2)
Голы: Попов, 23 (0:1). Алексеев, 30 (0:2).
Судья: Капленков (Москва).
17 августа. Долгопрудный. Стадион "Салют".
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:2 (0:1)
Голы: Тугарев, 19 (0:1). Вагабов, 69 (0:2). Сармонт, 90+3 (1:2).
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
17 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
"Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) - 2:2 (1:0)
Голы: Карпухин, 14 (1:0). Соловьев, 46 (1:1). Беляков, 48 (2:1). Голуб, 77 (2:2).
Судья: Евстигнеев (Королев).
17 августа. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/