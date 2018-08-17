"Текстильщик" победил "Долгопрудный" и удержал лидерство

"Текстильщик" обыграл "Долгопрудный" в 5-м туре чемпионата ПФЛ - 2:0. Команда одержала пять побед на старте турнира и лидирует в турнирной таблице.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Запад"

5-й тур

"Коломна" - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1)

Голы: Хлусов, 13 (0:1). Блынду, 64 (0:2). Кузяев, 80 (1:2). Джигкаев, 90 - в свои ворота (1:3).

Удаления: Матвеев (Коломна), 33. Блынду (Ленинградец), 84.

Судья: Карпов (Петрозаводск).

17 августа. Коломна. Стадион "Авангард".



"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Днепр" (Смоленск) - 1:0 (1:0)

Гол: Петров, 36 (1:0).

Судья: Федотов (Великий Новгород).

17 августа. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".



"Чертаново-2" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 2:2 (2:0)

Голы: Савельев, 26 (1:0). Наумов, 39 (2:0). Шалин, 57 - с пенальти (2:1). Тарасов, 90+4 (2:2).

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

17 августа. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".



"Долгопрудный" - "Текстильщик" (Иваново) - 0:2 (0:2)

Голы: Попов, 23 (0:1). Алексеев, 30 (0:2).

Судья: Капленков (Москва).

17 августа. Долгопрудный. Стадион "Салют".



"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Тугарев, 19 (0:1). Вагабов, 69 (0:2). Сармонт, 90+3 (1:2).

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

17 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".



"Муром" (Муром) - "Велес" (Москва) - 2:2 (1:0)

Голы: Карпухин, 14 (1:0). Соловьев, 46 (1:1). Беляков, 48 (2:1). Голуб, 77 (2:2).

Судья: Евстигнеев (Королев).

17 августа. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".