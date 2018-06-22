Смоленский ЦРФСО снова будет называться "Днепр"

Смоленский клуб ЦРФСО снова сменит название, сообщает издание "Рабочий путь". С нового сезона он будет называться "Днепр". Это название он носил с 2008 по 2016 год, до этого четыре сезона, с момента основания, клуб назывался "Смоленск".

Решение учредителей вернуть футбольному клубу прежнее имя обусловлено пожеланиями смоленских болельщиков.

В минувшем сезоне ЦРФСО занял 12-е место в группе "Запад" ПФЛ. Лучший результат в 14-летней истории клуба - четвертое место на "Западе" в сезоне-2011/12.