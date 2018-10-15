"Нефтехимик" разгромил "Носту" и сохранил лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Нефтехимик" разгромил "Носту" в матче 14-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". Нижнекамцы занимают первое место в таблице, на 4 очка опережая КАМАЗ.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

14-й тур

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Уфа-2" (Уфа) - 2:2 (0:0)

Голы: Журавлев, 75 (0:1). Мухаметшин, 80 (0:2). Герюгов, 89 (1:2). Кирдяпкин, 90 (2:2).

"Носта" (Новотроицк) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:3 (0:0)

Голы: Бабырь, 52 (0:1). Шадрин, 54 (0:2). Умаров, 90 (0:3).

"Челябинск" - "Зенит" (Ижевск) - 0:1 (0:0)

Гол: Турик, 59 - с пенальти.

"Волга" (Ульяновск) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 0:2 (0:1)

Голы: Караев, 20 (0:1). Чушъялов, 81 (0:2).

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Звезда" (Пермь) - 5:1 (2:1)

Голы: Тюкалов, 40 (0:1). Руднев, 42 (1:1). Ионов, 45 (2:1). Семенов, 54 (3:1). Семенов, 74 (4:1). Цыганов, 90 (5:1).