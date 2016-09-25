Московское "Торпедо" нанесло "Авангарду" первое поражение в сезоне

Московское "Торпедо" одержало победу над "Авангардом" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Для курян это первое поражение в текущем сезоне. Они продолжают лидировать в турнирной таблице, но по потерянным очкам уже уступают "Энергомашу" из Белгорода.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

10-й тур

"Сатурн" (Раменское) - "Калуга" - 1:1 (1:1)

Голы: Дубровин, 11 - с пенальти (0:1). Миронов, 41 - с пенальти (1:1).

"Авангард" (Курск) - "Торпедо" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Недашковский, 33.

"Арсенал-2" (Тула) - "Витязь" (Подольск) - 1:2 (1:1)

Голы: Егурнев, 27 (0:1). Шилов, 38 - с пенальти (1:1). Новиков, 57 (1:2).

"Динамо" (Брянск) - "Рязань" - 0:0

"Орел" - "Чертаново" (Москва) - 1:3 (0:1)

Голы: Ежов, 25 (0:1). Гришин, 61 (1:1). Прудников, 77 (1:2). Прудников, 79 (1:3).