Московское "Торпедо" нанесло "Авангарду" первое поражение в сезоне

Московское "Торпедо" одержало победу над "Авангардом" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Для курян это первое поражение в текущем сезоне. Они продолжают лидировать в турнирной таблице, но по потерянным очкам уже уступают "Энергомашу" из Белгорода.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
10-й тур
"Сатурн" (Раменское) - "Калуга" - 1:1 (1:1)
Голы: Дубровин, 11 - с пенальти (0:1). Миронов, 41 - с пенальти (1:1).
"Авангард" (Курск) - "Торпедо" (Москва) - 0:1 (0:1)
Гол: Недашковский, 33.
"Арсенал-2" (Тула) - "Витязь" (Подольск) - 1:2 (1:1)
Голы: Егурнев, 27 (0:1). Шилов, 38 - с пенальти (1:1). Новиков, 57 (1:2).
"Динамо" (Брянск) - "Рязань" - 0:0
"Орел" - "Чертаново" (Москва) - 1:3 (0:1)
Голы: Ежов, 25 (0:1). Гришин, 61 (1:1). Прудников, 77 (1:2). Прудников, 79 (1:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/