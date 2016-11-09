Гендиректору тверской "Волги" запрещено работать в футболе 3 года

КДК РФС вынес решение по делу тверской "Волги". Сегодня решение огласил глава КДК Артур Григорьянц. За нарушение статьи 122 Дисциплинарного регламента ("Подделка документов и использование поддельных документов") – за подделку документов, предоставляемых в РФС, гендиректору клуба Дмитрию Фоминову запрещено работать в футболе три года. Вопрос по клубу "Волга" передан в комиссию по лицензированию.

– Фоминов представил поддельные бланки, где утверждалось, что перед игроками нет долгов, – говорит Григорьянц. – Все подписи игроков были поддельные. (Алексей ШЕВЧЕНКО)