Дубль Павлюченко принес "Арарату" волевую победу над "Торпедо"

"Арарат" победил "Торпедо" в матче 10-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ - 3:2. Дубль в составе хозяев поля оформил бывший форвард сборной России Роман Павлюченко. На счету 35-летнего форварда 8 голов в 7 матчах турнира. Отметим, что "Арарат" уступал 0:2 к 29-й минуте.

"Арарат" упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от "Торпедо" на 6 очков.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

10-й тур

"Арарат" (Москва) - "Торпедо" (Москва) - 3:2 (2:2)

Голы: Садыхов, 8 (0:1). Кашаев, 29 (0:2). Павлюченко, 31 (1:2). Земченков, 42 (2:2). Павлюченко, 57 (3:2).