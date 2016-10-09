Борис Игнатьев: "Финансовые проблемы отвлекают "Торпедо" от решения турнирных задач"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев уверен, что финансовые проблемы отвлекают игроков от решения задач по выходу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По его словам, торпедовцы по игре не уступают лидеру зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Энергомашу", отставание от которого составляет семь очков.

- Задач, поставленных перед командой, никто не отменял, - приводит "Р-Спорт" слова Игнатьева. - У нас есть желание занять первое место, а по игре мы не уступаем лидеру нашей зоны "Энергомашу". Финансовые проблемы остаются. Конечно, это отвлекает от решения насущных задач. Но в то же время футболисты вместе с тренерами, надо отдать им должное, работают в полную силу.

С прошлыми долгами мы расплатились. Сейчас есть сложности с арендой стадиона, поля, базы. Зарплату футболисты, тренеры и персонал получают вовремя. На все эти текущие расходы деньги есть.