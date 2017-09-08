"Армавир" победил "Академию футбола Понедельника" и сохранил лидерство на "Юге"

"Армавир" взял верх над "Академией футбола имени Виктора Понедельника" в матче 8-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило ему сохранить первое место в таблице. Два бывших клуба российской премьер-лиги - "Черноморец" и "Спартак" из Нальчика - завершили свой поединок нулевой ничьей.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
8-й тур
"Афипс" (Афипский) - "Динамо" (Ставрополь) - 3:1 (1:1)
Голы: Калмыков, 16 (1:0). Иванов, 20 (1:1). Геворкян, 75 (2:1). Калмыков, 90+1 (3:1).
"Армавир" - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 2:0 (1:0)
Голы: Поляков, 35 (1:0). Гаджибеков, 59 (2:0).
СКА (Ростов-на-Дону) - "Ангушт" (Назрань) - 3:0 (1:0)
Голы: Сосранов, 29 (1:0). Боков, 56 (2:0). Караев, 88 (3:0).
"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/