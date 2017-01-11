13:49 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Анатолий Шелест: "Столько всего было вложено в "Орел", а сейчас его хоронят"

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Главный тренер "Орла" Анатолий Шелест выразил сожаление, что клуб принял решение сняться с первенства ПФЛ. Он отметил, что, несмотря на невысокий бюджет, проблем с выплатами зарплат в клубе не было.

– Слышал о том, что клуб может сняться, но о конкретных решениях мне неизвестно, – сказал Шелест. – Исходя из бюджета клуба было понятно, что хорошо нам не будет, хотя проблем с выплатой зарплат не возникало. Сейчас нужно встретиться с руководством "Орла", обсудить. Столько всего было вложено, а сейчас его хоронят. (Сергей АСТАХОВ)

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