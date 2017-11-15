Алексей Пугин: "Время, проведенное в "Арарате", было незабываемым"

Нападающий Алексей Пугин после расторжения контракта с "Араратом"​ пожелал всего наилучшего московскому клубу. Также он отметил, что ему понравилось время, проведенное в клубе ПФЛ.

– Время, проведенное в "Арарате", было незабываемым, - цитирует пресс-служба клуба Пугина. - Было интересно поучаствовать в развитии нового и очень перспективного проекта. Мы отлично провели две трети чемпионата, добившись перед длинным зимним перерывом серьезного задела перед конкурентами.

Желаю "Арарату" продолжить стремительно развиваться, показывать красивый и яркий футбол, достичь самых высоких спортивных результатов. Спасибо болельщикам клуба за поддержку и доброе отношение, которое я всегда чувствовал, выходя на поле.