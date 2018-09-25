Александр Тукманов: "У "Торпедо" долг в миллиард рублей? Это не я его сделал"

Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов в преддверии кубкового матча с "Динамо" в интервью "СЭ" оценил свою многолетнюю работу в клубе, поделился мнением о перспективах команды и разъяснил ситуацию с эмблемой автозаводцев.

– То есть не чувствуете своей вины в том, что "Торпедо" из премьер-лиги сразу рухнуло во второй дивизион?

– Да какая вина? А как расценивать то, что мы вышли из любительской лиги в премьер-лигу?! Почему об этом никто не говорит? Это же успех. Правильно? Наш общий успех. Да, "Торпедо" не сумело закрепиться в РФПЛ. Но на то имелись свои причины.

– Какие?

– Прежде всего, недостаточное финансирование. Оно сказалось на комплектовании команды, предсезонной подготовке, да и в целом на бытовом уровне. Понимаете? Все, что работает на результат – перелеты, гостиницы, транспорт – у нас этого ничего не было… Или было, но по минимуму. Кроме того, против нас сыграл и ряд, скажем так, нефутбольных факторов.

– Что вы имеете в виду?

– Не хочу о них говорить.

– Новый владелец клуба Роман Авдеев сказал, что когда он пришел в "Торпедо", долг составлял один миллиард рублей. Как такое вообще возможно?

– А я объясню. Эта сумма образовалась с момента выступления команды в премьер-лиге. Помните, доллар у нас был 30 рублей, а потом сразу скакнул до 60? Акционеру стало тяжело платить, вот долг и накапливался. Но в основном задолженность все-таки появилась из-за того, что финансирование "Торпедо" осуществлялось за счет займов акционеров.

– Но они не возвращались?

– Акционер давал клубу займ на его уставную деятельность, и "Торпедо" жило за счет этих средств. Клуб второго дивизиона, да и клуб премьер-лиги не может у нас быть самоокупаемым. Правильно? Ну не получается у нас в России. Нет таких доходов. Поэтому наш главный акционер по согласованию с городом принял такое решение – брать займы. И все прекрасно понимали, что клуб никогда эти деньги вернуть не сможет. (Виталий Айрапетов)

Александр Тукманов: "Вернем "Торпедо" эмблему, когда команда окажется в премьер-лиге"