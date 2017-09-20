Жозе Надсон: "С "Локомотивом" будет сложно, но простых игр не бывает"

Защитник "Крылья Советов" Жозе Надсон в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Локомотива" отметил, что его команда сделает все возможное, чтобы победить. Бразилец также подчеркнул, что у железнодорожников сильная атакующая линия.

– В "Локомотиве" опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран, – цитирует клубная пресс-служба Надсона. – В "Локомотиве" хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке. Есть Джефферсон Фарфан. Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого. Две игры "Локомотив" не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть.

Напомним, что встреча "Крылья Советов" - "Локомотив" состоится завтра, 21 сентября. Начало игры - 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.