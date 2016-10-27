Виталий Калешин: "Анжи" разгромил "Зенит"? Мы все равно выглядим лучше"

Защитник "Краснодара" Виталий Калешин после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что его команда играет лучше "Анжи", который разгромил "Зенит" (4:0), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он рассказал о целях на сезон и работе с Игорем Шалимовым.

– "Оренбург" – это очень хорошая команда, – отметил Калешин. – У них хорошие исполнители, многие играли до этого в премьер-лиге. Поэтому они не занимают своего места в таблице. Недооценка? Вряд ли она была. Мы понимали, что кубковый матч – это одна игра, но теперь, в принципе, у нас достаточно хорошая сетка. Забей я на первой минуте, думаю, нам было бы полегче с "Оренбургом". Но в Кубке всем нелегко.

– Олег Кононов, когда покинул "Краснодар", заявил, что у него были цели – победить в чемпионате и взять Кубок. Сейчас эти цели изменились?

– Такой клуб, с таким стадионом, с таким президентом, с такими амбициями может довольствоваться только Кубком? Нет. Мы ставим перед собой задачи в каждом турнире, в котором участвуем. Понятно, что тяжело все это сделать, но мы идем от игры к игре, и никто не собирается жертвовать одним турниром ради другого. Мы пытаемся достичь результата в каждом матче и максимально выше подняться везде, где выступаем. Я думаю, это логично. Какой тогда смысл играть во всех турнирах?

– "Зенит" крупно проиграл "Анжи" в Кубке России. Нет ли у вас опасений перед выездом в Махачкалу? И вообще, успеете ли восстановиться?

– У нас сильный подбор исполнителей, мы имеем практически полноценный второй состав. Главный тренер будет принимать какие-то решения, но наверняка будет какая-то ротация. "Анжи" – такая же команда, как и другие. Мы тоже неслабо играем. Давайте смотреть правде в глаза – мы тоже сильная команда и едем в Махачкалу только за победой. Это однозначно. То, что они играют там хорошо, это их вопросы. Но мы играем не хуже, а лучше. И выглядим лучше.

– При Шалимове вы в последние минуты "вытягиваете" матчи, чего при Олеге Кононове практически не было. Но есть ощущение, что сейчас команда несколько недоработанная. Что изменилось в этом плане при новом тренере?

– Естественно, хоть Шалимов и находится давно у нас в коллективе, у него другие требования по сравнению с Кононовым. У нас плотный график, может, потому он не до конца еще сделал, что хотел. Ведь у нас одни восстановительные и предыгровые тренировки, а потом матчи. Поэтому тяжело сказать. Опять же, говорить, что мы лучше играли при Кононове, а сейчас в чем-то уступаем... Главное – результат. Сейчас бы мы катали мяч туда-сюда, и все бы говорили: "О, "Краснодар" опять не выигрывает". Но при такой игре мы побеждаем. Поговорили недельку, а дальше что? 3 очка никто не отменял. Поэтому профессиональный спорт любит только победителей. Я не согласен, что у нас что-то неправильно или что-то не клеится. Да, не всегда складывается так, как мы хотим, потому что мы играем не против мальчиков, а против серьезных футболистов, и они не позволяют воплощать нам все свои задумки. Каждая игра – отдельная история. Победили, прошли дальше, забыли, готовимся к следующей. Команда такая, какая она есть, при этом тренере с его требованиями, которые нас устраивают. Надеюсь, и мы тренера устраиваем.