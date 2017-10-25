Вадим Евсеев: "Амкар" будет играть на победу в матче с "Ростовом"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Ростова" отметил, что результаты в чемпионате не имеют значения для кубковой игры. По его словам, у команд всегда особый настрой на него.

- Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры, приводят "Известия" слова Евсеева. - Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него. Многие клубы премьер-лиги уже вылетели из Кубка, но нам все-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу. Хотя "Ростов", наверное, подходит к матчу с таким же настроем. Что касается дальнейших перспектив "Амкара" в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идем от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала.