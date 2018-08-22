"Тюмень" одержала волевую победу над "Сибирью" в Кубке России

"Тюмень" выиграла у "Сибири" в 1/32 финала Кубка России. Новосибирцы открыли счет в первом тайме, но "Тюмень" смогла сравнять счет до перерыва, а в дополнительное время провела победный мяч.

Кубок России

1/32 финала

"Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:1)

Голы: Коржунов, 21 (0:1). Коронов, 45+3 (1:1). Карпов, 104 (2:1).

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев (Козлов, 46), Хайманов, Лешонок (Вотинов, 98), Коронов (Шакуро, 69), Рябокобыленко (Теленков, 63), Лаук, Глухов, Баев, Карпов.

"Сибирь": Киселев (Усаков, 44), Копаев, Сумин, Корбут, Рыжков (Орлов, 102), Тумасян, Дудолев, Парфинович (Макаров, 58), Коржунов, Васильев, Сафронов (Антипов, 74).

Предупреждения: Парфинович, 55. Козлов, 80. Рыжков, 86. Столяренко, 102.

Судья: САРАЕВ (Санкт-Петербург).

22 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".