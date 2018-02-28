Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Отказались играть не русские футболисты "Спартака", а легионеры"

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что его команда была готова сыграть матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Специалист также добавил, что отказались принимать участие легионеры красно-белых, а не российские футболисты.
– Не пытались через Реброва уговорить "Спартак" все-таки выйти на поле?
– Это решение все же принимают не футболисты, а руководство.
– Но, согласно официальным заявлениям, именно игроки "Спартака" отказались проводить встречу.
– Вы же понимаете, что это не российские футболисты отказались выходить на поле? Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луиз Адриану, Промес, если он там был. Русские игроки, по крайней мере, вратари вышли на разминку и нормально готовились к игре.
– Как в целом оцениваете решение спартаковцев не выходить на поле?
– Это их право. Но "Крылья" были готовы играть. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.
passerby
"Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луиз Адриану, Промес, если он там был." - я не знаю, скорее всего, если он там был -100% информация ...
22:23 28 февраля
самарец
Интересно а в Африке легионеры из Европы согласились бы играть при температуре +40??
21:55 28 февраля
Vladimir555
Его же не отменили, перенесли, все без травм, все хорошо футбол будет, только дебилойды поскуливают
21:36 28 февраля
McNutter
все правильно сказал
21:29 28 февраля
Dennnis2397777
Mao11 Девочка иди поменяй прокладки и заодно своей любимой команде!
21:16 28 февраля
Mao11
Правильно сделали и никому не советую играть в мороз в футбол.
21:02 28 февраля
asc0002
Шоколадки замерзли?
20:55 28 февраля
sailor1990
О, да он расист)))
20:42 28 февраля