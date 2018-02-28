Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Отказались играть не русские футболисты "Спартака", а легионеры"

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что его команда была готова сыграть матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Специалист также добавил, что отказались принимать участие легионеры красно-белых, а не российские футболисты.

– Не пытались через Реброва уговорить "Спартак" все-таки выйти на поле?

– Это решение все же принимают не футболисты, а руководство.

– Но, согласно официальным заявлениям, именно игроки "Спартака" отказались проводить встречу.

– Вы же понимаете, что это не российские футболисты отказались выходить на поле? Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луиз Адриану, Промес, если он там был. Русские игроки, по крайней мере, вратари вышли на разминку и нормально готовились к игре.

– Как в целом оцениваете решение спартаковцев не выходить на поле?

– Это их право. Но "Крылья" были готовы играть. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.

Полностью интервью Рожкова