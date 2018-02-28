20:39 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Отказались играть не русские футболисты "Спартака", а легионеры"

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Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что его команда была готова сыграть матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака". Специалист также добавил, что отказались принимать участие легионеры красно-белых, а не российские футболисты.

 
Стадион &quot;Крыльев Советов&quot; перед матчем со &quot;Спартаком&quot;.Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может

– Не пытались через Реброва уговорить "Спартак" все-таки выйти на поле?

– Это решение все же принимают не футболисты, а руководство.

– Но, согласно официальным заявлениям, именно игроки "Спартака" отказались проводить встречу.

– Вы же понимаете, что это не российские футболисты отказались выходить на поле? Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луиз АдриануПромес, если он там был. Русские игроки, по крайней мере, вратари вышли на разминку и нормально готовились к игре.

– Как в целом оцениваете решение спартаковцев не выходить на поле?

– Это их право. Но "Крылья" были готовы играть. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.

Полностью интервью Рожкова

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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passerby

"Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луиз Адриану, Промес, если он там был." - я не знаю, скорее всего, если он там был -100% информация ...

22:23 28 февраля

самарец

Интересно а в Африке легионеры из Европы согласились бы играть при температуре +40??

21:55 28 февраля

Vladimir555

Его же не отменили, перенесли, все без травм, все хорошо футбол будет, только дебилойды поскуливают

21:36 28 февраля

McNutter

все правильно сказал

21:29 28 февраля

Dennnis2397777

Mao11 Девочка иди поменяй прокладки и заодно своей любимой команде!

21:16 28 февраля

Mao11

Правильно сделали и никому не советую играть в мороз в футбол.

21:02 28 февраля

asc0002

Шоколадки замерзли?

20:55 28 февраля

sailor1990

О, да он расист)))

20:42 28 февраля

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