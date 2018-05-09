"Тосно" - "Авангард". Скворцов с детского дома верил, что добьется успеха в футболе

Полузащитник "Тосно" Алексей Скворцов с детства верил, что добьется успехов в футболе. Воспитанник детского дома сегодня открыл счет в финале Кубка России против "Авангарда" (2:1) и помог клубу завоевать трофей.

- Я с детства верил, что добьюсь, высоко поднимусь. В детском доме я верил, воспитатели меня поддерживали, - сказал Скворцов во флеш-интервью после матча. - Всем им привет. Я сейчас как будто во сне. Мне приснилось сегодня, что мы выиграли Кубок, и я как будто во сне до сих пор.

- У вас гол получился довольно курьезным.

- Голы мои за "Тамбов" посмотрите, у меня все так залетали.