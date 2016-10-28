Станислав Сухина: "Пока не посмотрел на большом экране эпизод с удалением Кержакова"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина пока не готов сказать, прав ли был арбитр, удалив голкипера "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (4:0). По его словам, помощник не советовал рефери изменить решение и показать вратарю сине-бело-голубых красную карточку вместо желтой.

- Коллегам вы сказали, что эпизод с удалением Кержакова как минимум спорный? Неужели у вас нет однозначного мнения?

- Дело в том, что я был в дороге и видел только обзор... Сейчас у нас игра молодежного первенства. Поэтому времени посмотреть момент на большом экране у меня не было.

- Знаете, какую оценку получил арбитр?

- Пока нет.

- То есть не готовы сказать, правильно ли поступил арбитр в той ситуации?

- Могу точно сказать, что помощник арбитра не советовал главному судье поменять желтую карточку на красную. Он только уточнил место нарушения. Пока у меня только такая информация. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Станислав Сухина: "Удаление Михаила Кержакова в игре с "Анжи" как минимум спорное"