Станислав Сухина: "Пока не посмотрел на большом экране эпизод с удалением Кержакова"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина пока не готов сказать, прав ли был арбитр, удалив голкипера "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (4:0). По его словам, помощник не советовал рефери изменить решение и показать вратарю сине-бело-голубых красную карточку вместо желтой.
- Коллегам вы сказали, что эпизод с удалением Кержакова как минимум спорный? Неужели у вас нет однозначного мнения?
- Дело в том, что я был в дороге и видел только обзор... Сейчас у нас игра молодежного первенства. Поэтому времени посмотреть момент на большом экране у меня не было.
- Знаете, какую оценку получил арбитр?
- Пока нет.
- То есть не готовы сказать, правильно ли поступил арбитр в той ситуации?
- Могу точно сказать, что помощник арбитра не советовал главному судье поменять желтую карточку на красную. Он только уточнил место нарушения. Пока у меня только такая информация. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Станислав Сухина: "Удаление Михаила Кержакова в игре с "Анжи" как минимум спорное"
Don Miguel
Сухина и сухинистые, смотрите вы все на любых экранах, хоть размером с галактику. Что вы увидите? Кадр снимается камерой за 1/1000 секунды, или за одну МИЛЛИСЕКУНДУ. Часто даже быстрее. Таких кадров телевизор за секунду отображает всего ... 25! Вы видите всего 25 миллисекунд событий в секунду, остальные 975 миллисекунд камера не работает. Итого вы видите 2,5% происходящего. Чего вопить-то, если вы НИЧЕГО практически не видите? Заметим, что судья при этом видит все, он - человек, а не тупая камера. Для сравнения: камеры в теннисе и волейболе ДЛЯ ПРОСМОТРА работают с частотой 1000 кадров в секунду. Для регистрации кадра время нужно меньше, пусть 1/2000 секунды, но и тогда вы видите ...50% происходящего. ! Ясно, что это только на видеопросмотре, но тогда, и только тогда это имеет смысл. А с экрана... Ну, тьфу, слышать тошно такую абсолютную слепоту, выдаваемую за АБСОЛЮТНЫЕ доказательства.
14:52
letmebetomorrow
Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС досих пор не сделал ничего, чтобы составить свое авторитетное мнение по этому поводу - занятненько.
14:48
Tribunal Z
Уму непостижимо! Что за арбитр когда не может отличить симуляцию от нарушения? Что за арбитр когда не видит провокации горячих южан и ведётся на это? Зачем ему вообще в РФПЛ судить, чтобы плевать в души болельщикам от такого судейства?
14:38
Дузер
Странник-777 Так там и нарушения не было,а была симуляция,игрок начал падать до штрафной и до контакта с вратарем)
13:56
Странник-777
Если бы нарушение было зафиксировано в штрафной, то должен был быть пеналь. А давать красную и пеналь одновременно сейчас вроде как не принято.
13:53
Дузер
Самому то не смешно?Все видели,что судья показал желтую,а потом побежал к боковому и достал красную или тогда зачем он туда бегал?
13:33