Станислав Сухина: "Удаление Михаила Кержакова в игре с "Анжи" как минимум спорное"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина заявил, что эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4) можно назвать как минимум спорным. Также Сухина сообщил, что арбитр принял верное решение в концовке встречи, удалив за стычку Жулиану и Али Гаджибекова.

– Главный арбитр консультировался с помощником не по поводу карточки, а по поводу места возможного нарушения правил, – цитирует "Р-Спорт" Сухину. – Если нарушение происходит до штрафной, то, как и по старым правилам, это красная карточка. Если аналогичные действия происходят в штрафной площади, при том что игрок пытался играть в мяч, то это пенальти и желтая карточка. Но самый главный вопрос в том, было ли вообще нарушение. Момент был непростым. Эпизод как минимум спорный. А по обоюдному удалению вопросов нет.