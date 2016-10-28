Станислав Сухина: "Удаление Михаила Кержакова в игре с "Анжи" как минимум спорное"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина заявил, что эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России против "Анжи" (0:4) можно назвать как минимум спорным. Также Сухина сообщил, что арбитр принял верное решение в концовке встречи, удалив за стычку Жулиану и Али Гаджибекова.
– Главный арбитр консультировался с помощником не по поводу карточки, а по поводу места возможного нарушения правил, – цитирует "Р-Спорт" Сухину. – Если нарушение происходит до штрафной, то, как и по старым правилам, это красная карточка. Если аналогичные действия происходят в штрафной площади, при том что игрок пытался играть в мяч, то это пенальти и желтая карточка. Но самый главный вопрос в том, было ли вообще нарушение. Момент был непростым. Эпизод как минимум спорный. А по обоюдному удалению вопросов нет.
gayduk
Мерзавца Москалева надо гнать поганой метлой из судейства. Навсегда!
12:54
PitersS
Если для Сухины этот эпизод спорный, то бесспорно, что сам он судья класса Москалева, фамилию которого он, даже, не назвал, оберегая его покой.
12:14
Гаттузо зол!
а-ха-ха. седовласый убийца его называли, когда он судил в пользу мясных. И теперь в теме. Нарушения явные Спама- это даже не нарушения, Кришито заслуживал ЖК бла-бла, а вот нарушение Кержакова у него то ли спорное, то ли непонятное, т.е. занял позицию полу...вроде и не было, но сложно опять тут все. Смешно. Даже слепой видит, что была 100% симуляция.
12:11
armi
Считаю, что рассуждения о том, где произошло нарушение (до штрафной или после) не имеет в данном случае никакого значения. Кержаков скорее всего был удален за дурной язык - много наговорил судье лишнего. НИКТО из защитников этого бомжа (особенно г-да бывшие судьи) НЕ СЛЫШАЛ этих слов, поэтому комментировать НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!!!!!! ЗАТКНИТЕСЬ!!!!!!!!!
11:55