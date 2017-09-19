Спортивный директор "Динамо": "Нам нечего бояться в матче с "Зенитом"

Спортивный диретор питерского "Динамо" Андрей Орлов в эфире передачи "Такой футбол" на канале "Санкт-Петербург" отметил, что над командой не довлеет результат в матче 1/16 финала Кубка России против "Зенита". По его словам, для клуба этот поединок - большое событие.

- Конечно, для нас встретиться с таким соперником, как "Зенит", тем более в их нынешнем состоянии, – большое событие для всех: для персонала, руководителей, футболистов, тренерского штаба. Мы ждем этой игры с нетерпением. У нас перед жеребьёвкой было четыре варианта - "Зенит", ЦСКА, "Спартак" или "Краснодар". Поэтому мы заранее испугались. Ну а так, в принципе, нам бояться нечего, поскольку результат не довлеет. Мы сыграем на хорошем стадионе, с отличным соперником. Надеемся, большая зрительская аудитория нас только мотивирует.

Напомним, матч "Динамо" - "Зенит" состоится 21 сентября. Начало встречи - 20.00 по московскому времени.