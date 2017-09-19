"Спартак" прибыл в Краснодар на матч с "Кубанью"

"Спартак" прибыл в Краснодар, где завтра сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России. Команда вылетела из Москвы в 22.00, а приземлилась в 23.35.

Напомним, вылет задержался по техническим причинам. Команда должна была покинуть Москву в 16.30. В составе "Спартака" в Краснодар отправились 22 игрока.

В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу 11-го тура премьер-лиги с "Анжи".

Матч "Кубань" – "Спартак" пройдет в среду, 20 сентября, начало – в 19:00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.