Сергей Прядкин: "Кубку России необходимы реформы"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что Кубок России нуждается в реформах. По его словам, клубы премьер-лиги обсудят данный вопрос на ближайшем собрании.

Согласно регламенту проведения Кубка, клубы РФПЛ вступают в борьбу с 1/16 финала. В текущем году эту стадию смогли преодолеть 6 из 16 команд лиги, при этом большинство предпочли выставить на игры не оптимальные составы.

- Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли, - цитирует ТАСС Прядкина. - Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов.

Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась. Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять.

На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это.