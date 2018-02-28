Сергей Куликов: "Перенесенный матч "Крылья" - "Спартак" предварительно состоится в апреле"

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал о логике принятия решения о переносе матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Напомним, матч должен был состояться сегодня, однако в итоге из-за низкой температуры принято решение о переносе.
– Природный катаклизм наложил отпечаток на начало весенней части сезона, – сказал Куликов. – В будущем все будет прописано в регламентах. А сейчас принимали решение в оперативном режиме.
– Какая температура была в Самаре в момент замера?
– Минус 15, сильный ветер. Матч перенесен и состоится в Самаре в более комфортных условиях для футболистов и зрителей. Приняли мудрое решение.
– Как царь Соломон поступили.
– Нет, до царизма нам далеко, на него не ориентируемся. Страсти поулягутся, мы забьем норму в регламенты соревнований.
– Перенесенный матч состоится в апреле?
– Думаю, да – предварительно так. По раскладам так получается. Но решение будет принято в ближайшие дни.
– Не рассматривали проведение четвертьфиналов в Сочи?
– Можно же весь чемпионат там провести… Только для кого? В Дубае еще можно провести… Надо играть для своего зрителя. Допустим, загнали бы в Сочи – сколько бы туда приехало болельщиков? (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, красно-белые выступили против. Игра будет перенесена на более поздний срок.
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!
vaysman
в июле
21:59 28 февраля
вэняляйнэн
Лучше летом, тогда точно теплее. А ЧМ перенести, потому что Спартаку будет комфортней.
20:02 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Т.е свинтак еще не выбрал для себя удобные дни, потому такой очередной размазанный ответ, мол когда-то там в апреле. Блин, что за тупые дятлы у нас при футбике засели.
19:51 28 февраля
SS-1525-Sergey
Нужно посмотреть, где будет в апреле -14С и там провести матч!
19:38 28 февраля
werder63
Вот по пустоголовости баран, он баран и есть! На какую должность по блату его не назначай!)))
19:28 28 февраля
акробат
где ты ветер-то в Самаре узрел, боже? уж в Питере то при -13 явно похлеще ощущения, но на них плевать
19:24 28 февраля