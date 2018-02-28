Сергей Куликов: "Перенесенный матч "Крылья" - "Спартак" предварительно состоится в апреле"

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал о логике принятия решения о переносе матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Напомним, матч должен был состояться сегодня, однако в итоге из-за низкой температуры принято решение о переносе.

– Природный катаклизм наложил отпечаток на начало весенней части сезона, – сказал Куликов. – В будущем все будет прописано в регламентах. А сейчас принимали решение в оперативном режиме.

– Какая температура была в Самаре в момент замера?

– Минус 15, сильный ветер. Матч перенесен и состоится в Самаре в более комфортных условиях для футболистов и зрителей. Приняли мудрое решение.

– Как царь Соломон поступили.

– Нет, до царизма нам далеко, на него не ориентируемся. Страсти поулягутся, мы забьем норму в регламенты соревнований.

– Перенесенный матч состоится в апреле?

– Думаю, да – предварительно так. По раскладам так получается. Но решение будет принято в ближайшие дни.

– Не рассматривали проведение четвертьфиналов в Сочи?

– Можно же весь чемпионат там провести… Только для кого? В Дубае еще можно провести… Надо играть для своего зрителя. Допустим, загнали бы в Сочи – сколько бы туда приехало болельщиков? (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, красно-белые выступили против. Игра будет перенесена на более поздний срок.

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!