Сергей Кораблев: "Удаление Кержакова? Пусть посмотрят, как он играл в ноги Будковскому в первом тайме"

Генеральный менеджер "Анжи" Сергей Кораблев выразил мнение, что арбитр матча 1/8 финала Кубка России против "Зенита" (4:0) Владимир Москалев не оказал решающего влияния на ход игры. Питерцы были недовольны его решением удалить во втором тайме вратаря Михаила Кержакова за фол последней надежды при счете 0:1.

- Что ответите тем скептикам, которые считают, что судья сильно повлиял на ход игры, неправильно удалив Михаила Кержакова?

– Вы знаете, я хочу сказать следующее. Пусть лучше внимательно посмотрят эпизод, когда Кержаков еще в первом тайме играл в ноги Будковскому. 50 на 50, как скажет наш судейский комитет… Вообще наш судейский корпус великолепно ставит защитные перегородки, когда нужно объяснить тот или иной эпизод. И второе. Дзюба нарушил правила на Шандау, и только благодаря феноменальному броску Давида Юрченко мы не пропустили.

– Значит, по-вашему, Будковский не симулировал?

– Отвечу так. По моему мнению, фол Кержакова в первом в тайме был более явным, чем удаление во втором. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Москалева