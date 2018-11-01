Рауль Рианчо: "Играть в "Спартаке" будут не имена, а мужики"

И.о. главного тренера "Спартака" прокомментировал победу над "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. По словам тренера, он доволен работой, которую проделала команда.

- У всех хорошее настроение, давайте хорошие вопросы. Уже слишком много страдали, - заявил испанец. - Комментарий простой: мы больше месяца не могли выиграть дома. Сегодня мы вышли на поле с жутким голодом до победы. Восемь русских ребят вышли в стартовом составе, был момент, когда играло девять русских. Я очень доволен проделанной работой и проделанными усилиями. Мы выстроили линию, которую футболисты поняли. Кто хочет играть, будет играть. Но для этого нужно оставлять свое сердце на поле. Играть будут не имена, а мужики. (Александр Рогулев)