Президент "Ростова": "Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос?"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц возмущен переносом ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Краснодара". 17 января РФС подтвердил дату встречи – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

– Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны, - сказал Арутюнянц. – Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя – "Ростов" на втором месте, уступая лишь "Зениту". Матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг – по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Арутюнянца