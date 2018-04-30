Погребняк поддержит "Тосно" в финале Кубка России с трибуны "Волгоград Арены"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк будет поддерживать команду в финале Кубка России на трибуне стадиона "Волгоград Арена". Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

- Павел Погребняк поедет с командой на финал Кубка России и поддержит "Тосно" на трибуне. На скамейке запасных он присутствовать не сможет, там будут только участники матча, - цитирует "РИА Новости" Матюшенко.

В финале Кубка России "Тосно" сыграет с курским "Авангардом". Матч состоится 9 мая в Волгограде. Погребняк получил травму в полуфинальной игре турнира со "Спартаком". У форварда диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, восстановление займет от шести до восьми месяцев.