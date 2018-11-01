Мурад Мусаев: "Краснодар" был удачливее, чем "Крылья Советов"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев - о матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Крыльями Советов" (2:1 д.в.)

- Начали игру обе команды осторожно, не было большого количества моментов. После забитого гола игра немного раскрылась, мы сделали ряд замен на усиление атаки. Сравняв счет, была игра атака на атаку. Могли мы забить, мог соперник забивать, - цитирует тренера Rusfootball.info. - Думаю, болельщики остались довольны. Команды отдали все силы, каждый хотел пройти дальше, но сегодня мы были удачливее.

- У вас была достаточно большая ротация. Насколько довольны игроками, которые ранее на часто играли?

- Как видите, Игнатьев забил победный гол. Остальным ребятам не хватало игрового ритма, это ощущалось. Все молодцы, выдержали. Довольны игроками.