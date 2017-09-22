Массимо Каррера: "В Кубке многие ведущие клубы поплатились за недостаточно уважительное отношение к соперникам"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 11-го тура премьер-лиги против "Анжи" подчеркнул, что ошибочно считать махачкалинскую команду слабым соперником. После 10 туров "Анжи" занимает последнее место в турнирной таблице.

– Нет ли желания использовать против "Анжи" больше молодежи, ведь дальше матч с "Ливерпулем".

– Большая ошибка считать, что "Анжи" – слабый соперник. Мы относимся с уважением ко всем командам. Посмотрите на результаты Кубка России – многие ведущие клубы поплатились за то, что отнеслись к соперникам недостаточно уважительно (в 1/16 финала вылетели 10 команд РФПЛ. – Прим. "СЭ"). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Анжи" пройдет в субботу, 23 сентября, начало – в 19.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Открытая тренировка "Спартака". LIVE!