"Луч-Энергия" выбил "Анжи" из Кубка России

"Луч-Энергия" на своем поле обыграл "Анжи" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0. Махачкалинская команда покинула турнир, "Луч-Энергия" в 1/8 финала встретится с победителем пары "Енисей" – "Ахмат".
Кубок России
1/16 финала
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: Гордиенко, 20 (1:0). Маляка, 68 (2:0).
Предупреждение: Дибиргаджиев, 30.
Судьи: АНОПА (Благовещенск). Лунев (Новосибирск), Архипов (Ульяновск).
20 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".
Русский
Отлично! Ждём матч 1/8 финала "Луч - Енисей"!
14:33
Platinum1991
А этого и следовало ОЖИДАТЬ! Первая "ласточка" РФПЛ благополучно ВЫЛЕТЕЛА из Кубка! У Анжи нет игры, полная анархия и безволие игроков играть за честь клуба! А если чести НЕТ, то и играть НЕ ЗА ЧТО! Вот Анжи и не играет! Казалось бы, команда по классу выше, а по игре НЕТ! Как так можно готовиться к этой кубковой игре! От безысходности надо было дагестанский АВТОБУС ставить перед воротами и не позволять сопернику забить, а самим ловить соперника на контратаках! Тактика вроде бы простая, но тренеру не пришло даже в голову, её выстроить на игру и отработать этот вариант для успеха! Дело довести до пенальти и там дожать соперника. Но ведь все эти элементы надо отрабатывать на тренировке. Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Полностью вина тренера - НЕ СУМЕЛ подготовить команду к этому кубковому матчу! А "Луч-Энергия" вышла в 1/8 финала, с чем мы её и поздравляем! Команда "Луч-Энергия" показала Анжи пример, как надо готовиться, играть и побеждать!
14:18
Помпей
Силы анжи на пищевик берегли уж их то жахнут по полной как скрипченко умеет)
14:15
shpasic
Анжи играл дублем - основа готовится к Спартаку.
14:15
regiment
ну теперь можно прямым рейсом до шереметьево, а оттуда свои на чЁтких тачках подбросят до Тушино
14:15
Ололоев
Молодцы Владивостокцы. Даешь Луч в РФПЛ!!!!
14:10
mikeV
Первый пошёл....
14:04