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13:58 | Футбол — Кубок России

"Луч-Энергия" выбил "Анжи" из Кубка России

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"Луч-Энергия" на своем поле обыграл "Анжи" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0. Махачкалинская команда покинула турнир, "Луч-Энергия" в 1/8 финала встретится с победителем пары "Енисей""Ахмат".

Кубок России

1/16 финала

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Гордиенко, 20 (1:0). Маляка, 68 (2:0).

Предупреждение: Дибиргаджиев, 30.

Судьи: АНОПА (Благовещенск). Лунев (Новосибирск), Архипов (Ульяновск).

20 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".

Кубок России. Live!

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Русский

Отлично! Ждём матч 1/8 финала "Луч - Енисей"!

14:33

Platinum1991

А этого и следовало ОЖИДАТЬ! Первая "ласточка" РФПЛ благополучно ВЫЛЕТЕЛА из Кубка! У Анжи нет игры, полная анархия и безволие игроков играть за честь клуба! А если чести НЕТ, то и играть НЕ ЗА ЧТО! Вот Анжи и не играет! Казалось бы, команда по классу выше, а по игре НЕТ! Как так можно готовиться к этой кубковой игре! От безысходности надо было дагестанский АВТОБУС ставить перед воротами и не позволять сопернику забить, а самим ловить соперника на контратаках! Тактика вроде бы простая, но тренеру не пришло даже в голову, её выстроить на игру и отработать этот вариант для успеха! Дело довести до пенальти и там дожать соперника. Но ведь все эти элементы надо отрабатывать на тренировке. Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Полностью вина тренера - НЕ СУМЕЛ подготовить команду к этому кубковому матчу! А "Луч-Энергия" вышла в 1/8 финала, с чем мы её и поздравляем! Команда "Луч-Энергия" показала Анжи пример, как надо готовиться, играть и побеждать!

14:18

Помпей

Силы анжи на пищевик берегли уж их то жахнут по полной как скрипченко умеет)

14:15

shpasic

Анжи играл дублем - основа готовится к Спартаку.

14:15

regiment

ну теперь можно прямым рейсом до шереметьево, а оттуда свои на чЁтких тачках подбросят до Тушино

14:15

Ололоев

Молодцы Владивостокцы. Даешь Луч в РФПЛ!!!!

14:10

mikeV

Первый пошёл....

14:04