"Луч-Энергия" выбил "Анжи" из Кубка России

"Луч-Энергия" на своем поле обыграл "Анжи" в матче 1/16 финала Кубка России – 2:0. Махачкалинская команда покинула турнир, "Луч-Энергия" в 1/8 финала встретится с победителем пары "Енисей" – "Ахмат".

Кубок России

1/16 финала

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: Гордиенко, 20 (1:0). Маляка, 68 (2:0).

Предупреждение: Дибиргаджиев, 30.

Судьи: АНОПА (Благовещенск). Лунев (Новосибирск), Архипов (Ульяновск).

20 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".

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