Кубок России прибыл в Сочи

В пятницу, 28 апреля, в Сочи прибыл поезд, на котором делегация Российского футбольного союза привезла 17-килограммовый трофей Кубка России, информирует официальный сайт РФС. 2 мая за почетный приз на стадионе "Фишт" поборются "Урал" и "Локомотив".

Представителей РФС встречали по национальной традиции – с хлебом-солью и народными песнями. Гостей приветствовали многочисленные сочинские школьники и юные футболисты – члены местных клубов. С вокзала 17-килограммовый трофей привезли на Южный мол, где его встречали местные болельщики и ученики спортшкол.

– Много любителей футбола к нам приедут в город. Только из Москвы 5 тысяч фанатов "Локомотива", более 2 тысяч – с Урала. Мы только просим, чтобы они понимали, что Сочи – это гордость России и оставили после себя хороший след, – отметил глава города Анатолий Пахомов.

До начала финальной встречи Кубок России будет находиться в Музее спортивной славы Сочи, вход в музей в эти дни будет бесплатным.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет в Сочи во вторник, 2 мая, начало игры – в 18:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.