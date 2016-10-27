Измайлов сыграет против "Оренбурга" с первых минут

Стали известны составы "Краснодара" и "Оренбурга" на матч 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле появится хавбек кубанцев Марат Измайлов, для которого эта игра станет пятой в сезоне.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Краснодар": Синицын - Калешин, Гранквист, Мартынович, Петров - Газинский, Измайлов, Подберезкин - Лаборде, Ари, Мамаев.

Запасные - Крицюк, Адамов, Налду, Енджейчик, Эбуэ, Каборе, Ахмедов, Перейра, Быстров, Окриашвили, Вандерсон.

"Оренбург": Гутор - Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов - Бреев, Афонин - Коронов, Воробьев, Бамба - Ефремов.

Запасные - Руденко, Нехайчик, Померко, Кацалапов, Георгиев, Батов, Делькин.

Игра стартует в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"