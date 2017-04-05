Иван Обляков: "Уфа" постарается отобрать три очка у "Спартака"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков после поражения от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России завил, что его команда постарается отобрать три очка у "Спартака" в матче 22-го тура чемпионата России.
– "Уфа" прошла в Кубке России довольно далеко, до полуфинала. Для вас имеет какое-то значение полуфинал?
– Конечно, хотелось выйти в финал и выиграть кубок, но не получилось, - сказал Обляков. - Будем надеяться, что в следующем сезоне мы это сделаем.
– В чем отличие кубкового матча с "Локомотивом" от недавнего в чемпионате России?
– Игры получились похожими. Думаю, сегодня у нас было больше моментов. Мы лучше начали матч, и вначале встречи были сильнее соперника, контролировали игру и должны были забивать.
– Эта встреча не выбьет из игрового ритма перед матчем со "Спартаком" или наоборот будет легче играть?
– Не знаю, но постараемся победить, как и в любом матче.
– Возможно, сейчас выиграть у такого "Спартака"? Москвичи набрали ход.
– Возможно все. Можно выиграть у любой команды в отдельно взятой встрече. Задача будет победить и набрать три очка.
– Теперь не получится попасть через Кубок России в еврокубки, придется через чемпионат.
– Наше дело не смотреть в таблицу, а играть.
– Вообще у "Уфы" стоит задача выйти в еврокубки?
– Я бы не сказал, но любой футболист хочет выступать в еврокубках. Мы будем делать все, чтобы выигрывать и подниматься в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Пиитерец
"Возможно сейчас выиграть у такого "Спартака"? Москвичи набрали ход" - смешная какая, эта репортерша. Команда с дырявой обороной еле отскочила, отползла в матче с аутсайдером - и это называется набрать ход?
23:43
Vedi
Как вы играете - так тошно смотреть - бегаете , прыгаете , боретесь - только в футбол не играете и с мячом не знаете , что делать . Не вытащи Беленов в чемпе пару игр - были бы уже там где всегда , но ещё время есть .
23:28
Lexx Luger
еще бы, Семаку примию дадут из газа)
22:49