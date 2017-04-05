Иван Обляков: "Уфа" постарается отобрать три очка у "Спартака"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков после поражения от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России завил, что его команда постарается отобрать три очка у "Спартака" в матче 22-го тура чемпионата России.

– "Уфа" прошла в Кубке России довольно далеко, до полуфинала. Для вас имеет какое-то значение полуфинал?

– Конечно, хотелось выйти в финал и выиграть кубок, но не получилось, - сказал Обляков. - Будем надеяться, что в следующем сезоне мы это сделаем.

– В чем отличие кубкового матча с "Локомотивом" от недавнего в чемпионате России?

– Игры получились похожими. Думаю, сегодня у нас было больше моментов. Мы лучше начали матч, и вначале встречи были сильнее соперника, контролировали игру и должны были забивать.

– Эта встреча не выбьет из игрового ритма перед матчем со "Спартаком" или наоборот будет легче играть?

– Не знаю, но постараемся победить, как и в любом матче.

– Возможно, сейчас выиграть у такого "Спартака"? Москвичи набрали ход.

– Возможно все. Можно выиграть у любой команды в отдельно взятой встрече. Задача будет победить и набрать три очка.

– Теперь не получится попасть через Кубок России в еврокубки, придется через чемпионат.

– Наше дело не смотреть в таблицу, а играть.

– Вообще у "Уфы" стоит задача выйти в еврокубки?

– Я бы не сказал, но любой футболист хочет выступать в еврокубках. Мы будем делать все, чтобы выигрывать и подниматься в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)