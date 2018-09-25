"Иногда они возвращаются". "Торпедо" обыграло тему с могилой в превью к матчу с "Динамо"

22 сентября болельщики "Динамо" провели акцию перед матчем 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России с "Торпедо". Фанаты бело-голубых установили могилу на стадионе имени Эдуарда Стрельцова с надписью: "RIP "Торпедо". 1924-2006".

Сегодня, 25 сентября, автозаводцы на официальном YouTube-канале опубликовали превью к матчу с "Динамо", в котором обыграли тему с могилой. В видеоролике игроки "Торпедо" вооружились топорами, виллами, косами и бензопилой. Картинка сопровождается текстом "Иногда они возвращаются".

"Торпедо" – "Динамо": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 20.15 (мск)

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