Илья Геркус: "Суперкубок России пройдет в Черкизове"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что матч за Суперкубок России пройдет на стадионе железнодорожников. Ранее сообщалось, что на его проведение также претендует домашняя арена ЦСКА. Накануне "Локо" выиграл Кубок страны, победив в финале "Урал" (2:0).

- Я нервничал и до матча, я все время нервничаю, я неделю уже нервничаю, - сказал Геркус в эфире клубного телевидения.

- Когда вы уже поняли: "Кубок - наш"? Когда Миранчук забил?

- Нет, уже после первого...

- Ну что, в следующем году Европа?

- И еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе. На нашем стадионе Суперкубок! И мы устроим им наше Черкизово!