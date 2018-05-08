Игорь Ефремов: "Думаю, что финал Кубка России будет бескомпромиссным"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, чего он ожидает от финала Кубка России. В финальном матче сыграют "Тосно" и "Авангард" (Курск).

- Для всех очень удивительно, что у нас такой финал. Тем футбол и интересен. Сейчас "Тосно", мягко говоря, не блещет в премьер-лиге, Курск у нас крепкий середняк, - цитирует Ефремова "Р-Спорт". - Для обеих команд игра в финале Кубка является историческим моментов. Думаю, что игра будет бескомпромиссная, но делать прогнозы я не готов. Я точно знаю, что и "Тосно", и Курск хотят выиграть этот трофей. Надеюсь, что матч будет интересным, и в Волгограде будет полный стадион.

Финальный матч Кубка России состоится 9 мая в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.