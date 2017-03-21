15:28 | ФУТБОЛ — Кубок России

Григорий Иванов: "Изменение даты матча на Кубок спутало карты нашим болельщикам"

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал перенос матча 1/2 финала Кубка России с "Рубином" с 5 на 6 апреля. Он отметил, что клуб не против такого шага, но выразил мнение, что необходимо придерживаться календаря.

– Сегодня РФС перенес ваш кубковый матч с "Рубином" с 5 на 6 апреля. Неожиданно?

– Мы законопослушный клуб, – сказал Иванов. – Будем играть в тот день, который назначен. Понимаем, что и "Рубин", и мы должны быть в равных условиях. Хотя считаю, что нужно все-таки придерживаться календаря. Конечно, изменение даты спутало карты нашим болельщикам. Люди узнали про 5 апреля, составили планы. А ведь есть и те, кто не живет в Екатеринбурге, мог уже купить билет на самолет или поезд. (Сергей АСТАХОВ)

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