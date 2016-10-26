Гаджи Гаджиев: "Футболисты "Амкара" плохо били пенальти"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Урала" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России отметил, что его команда провела неплохой матч. Тренер добавил, что многим игрокам "Амкара" не хватает опыта.

– В целом, я считаю, что сыграли неплохо. Начали не очень хорошо. Но второй тайм и дополнительное время все-таки сыграли нормально, – приводит слова Гаджиева официальный сайт "Амкара". – Учитывая тот факт, что пару дней назад играли в Краснодаре непростую игру. По крайней мере, думаю, мы были ближе к победе. В таких ситуациях, в которых оказывались наши игроки, конечно же, надо было забивать. А все решили пенальти. Пенальти били плохо.

– Оцените игру Конде и Костюкова, которые провели наконец-то полноценный матч. И второй вопрос, пенальти на Заневе все-таки был?

– О пенальти мне сейчас сложно говорить, был он или не был. Если верить футболистам, то он был. А так, конечно, с той точки, где мы находимся, эту ситуацию сложно было оценить. А что касается Костюкова, я считаю, что он сыграл удовлетворительно. Причем он начал не очень хорошо, как мне казалось. А потом, по ходу игры, все-таки он добавлял. У него хорошие физические качества: он быстрый достаточно, работоспособный очень и с мячом в ладах. Но опыта не хватает, как и целому ряду других наших игроков.

Секу… Ну ему не надо выдумывать ничего. Если он начинает выдумывать, то тогда напряжение возле наших ворот возрастает. А так, я считаю, что он в целом хорошо провел игру. Пару раз ошибся в простых ситуациях, когда переигрывал. А так нормально.