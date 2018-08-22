Финалист Кубка России-2018 "Авангард" вышел в 1/16 финала турнира

"Авангард" обыграл брянское "Динамо" в 1/32 финала Кубка России - 3:1. Куряне в прошлом сезоне дошли до финала турнира, где уступили "Тосно" (1:2).

Также в следующий раунд вышли "Химки", "Черноморец" и "Волгарь", одолевшие "Текстильщик" и "Сочи" и "Факел" соответственно.

Кубок России

1/32 финала

"Динамо" (Брянск) - "Авангард" (Курск) - 1:3 (0:2)

Голы: Гоцук, 28 (0:1). Руденко, 43 (0:2). Акбашев, 51 (0:3).

"Текстильщик" (Иваново) - "Химки" - 2:3 (0:2)

Голы: Петрусев, 3 (0:1). Болов, 29 (0:2). Алексеев, 48 (1:2). Алексеев, 56 - с пенальти (2:2). Портнягин, 90+2 (2:3).

"Текстильщик": Ал.С.Смирнов, Путилин, Недогода, Чибиров, Сараев, Дрягин, Горюшкин, Попов, Демин, Сидоров, Алексеев.

"Химки": Исупов, Иванов, Данилкин, А.П.Смирнов, Филин, Нетфуллин, Петрусев, Моргунов, Корян, Талалай, Болов.

Предупреждение: Горюшкин, 51.

Судья: ИСАЕВ (Великие Луки).

22 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".

"Черноморец" (Новороссийск) - "Сочи" - 2:1 (1:1)

Голы: Бурмистров, 6 - с пенальти (0:1). Черткоев, 21 (1:1). Захаров, 79 (2:1).

"Черноморец": Швагирев, Кузнецов, Юдин, Пуляев, Резников, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев (Лезгинцев, 45+2), Лукьянов (Стефанович, 63), Агаронян.

"Сочи": Солдатенко, Заика (Почивалин, 61), Мустафин, Юрганов, Калугин, Бурмистров (Скляров, 37), Косянчук, Саламатов (Барсов, 57), Горбунов, Лагатор, Обольский.

Предупреждения: Юдин, 5. Горбунов, 23. Мендель, 47. Мустафин, 60.

Судья: КОШКО (Белореченск).

22 августа. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Волгарь" (Астрахань) - "Факел" (Воронеж) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:2

"Волгарь": Саганович, Локтионов, Степанов, Бердников (Разживин, 83), Болонин (Погосов, 86), Журавлев, Бабаев, Павлишин (Лесников, 100), Горулев, Столбовой (Пугачев, 63), Зенин.

"Факел": Кортнев, Бабенков, Цвейба, Осипенко, Кагермазов, Дутов (Мануковский, 61), Молодцов, Афанасьев, Макарчук (Кузьмин, 46), Бирюков (Митасов, 99), Орлов (Ломакин, 61).

Предупреждения: Зенин, 10. Орлов, 59. Болонин, 85.

Удаление: Афанасьев, 74.

Судья: СТРЕЛЬЦОВ (Ростов-на-Дону).

22 августа. Астрахань. Стадион "Центральный".