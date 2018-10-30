"Енисей" прилетел на матч с "Локомотивом". Прихватили с собой тыквы

"Енисей" прилетел в Москву на матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России с "Локомотивом", прихватив с собой тыквы.
– Отправляемся на Хэллоуин к "Локомотиву"! 31 октября на "РЖД-Арене" 1/8 финала Олимп-Кубка России, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч состоится на стадионе "РЖД-Арена" в среду, 31 октября. Начало - 19:30.
Отправляемся на Хэллоуин к @fclokomotiv! 31 октября на "РЖД-Арене" 1/8 финала Олимп-Кубка России. pic.twitter.com/rVarz5dwa3– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
Мы в Москве! #ЛокоЕнисей pic.twitter.com/idB3aQqkgn– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 октября 2018 г.
ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр
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