"Енисей" прилетел на матч с "Локомотивом". Прихватили с собой тыквы

"Енисей" прилетел в Москву на матч 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России с "Локомотивом", прихватив с собой тыквы.

– Отправляемся на Хэллоуин к "Локомотиву"! 31 октября на "РЖД-Арене" 1/8 финала Олимп-Кубка России, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч состоится на стадионе "РЖД-Арена" в среду, 31 октября. Начало - 19:30.

ОЛИМП-Кубок России: сетка турнира, расписание матчей по стадиям, календарь и результаты игр