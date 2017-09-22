Экс-глава РФС: "Слив" лидерами Кубка России - безобразие! Они что, уже устали?"

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков в интервью Life отметил, что российский футбол деградирует. По его словам, вылет большинства клубов премьер-лиги из Кубка России – полное безобразие.
– Клубы элитного футбольного дивизиона игнорируют Кубок России. Почему?
– Надо спросить у руководителей футбольных клубов, почему они так относятся к некогда очень престижному турниру. Испокон веков это был ценный титул, не нами придумано, а теперь они ломают эту традицию. Раньше за Кубок бились так же, как за чемпионат, а то и пожестче. Постепенно кому-то пришла в голову бредовая мысль, что сил футболистам якобы не хватит, что надо экономить силы, на два фронта не играть.
– Устают же.
– Экономить силы – значит плохо тренироваться. С этой идеей пошла деградация российского футбола. И беда, наверное, в том, что тренерам и игрокам подчас нужно найти причину, чтобы плохо тренироваться, готовиться. За границей ведущие футболисты играют по 70 игр, у нас – 40. Там через два дня на третий играют, у нас сыграли десять туров раз в неделю – и они уже все устали, с травмами по полкоманды. Это как вообще понимать?
– Возможны ли штрафы за поражение или отправку дубля? Или, наоборот, введение призового фонда?
– Призовой фонд надо откуда-то брать. Неоткуда сейчас. Штрафы можно применять только в том случае, если команда отказалась от участия. У нас же прописан лимит "6+5", давайте и здесь цифру просчитаем, это возможно. Виталий Мутко как-то правильно говорил – надо возвращать финал Кубка на центральный стадион в "Лужниках". При всем уважении – кто пойдет на финал "СКА-Хабаровск" – "Тосно"? Такая девальвация турнира – полное безобразие.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1045644/eks-ghlava_rfs_sliv_lidierami_kubka_rossii_--_biezobraziie_oni_chto_uzhie_ustali