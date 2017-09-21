Дмитрий Парфенов: "Хорошо, что игроки "Тосно" дотерпели и вышли в следующий раунд"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 1/16 финала Кубка России против "Тюмени" (2:1) отметил, что соперник во втором тайме играл лучше. По словам наставника, недооценки команды ФНЛ перед этим поединком не было.

- Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось, - приводит пресс-служба "Тюмени" слова Парфенова. - Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. "Тюмень" во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

- Как "Тосно" настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?

- Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против "Урала" в Екатеринбурге.