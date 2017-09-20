Борис Игнатьев: "ЦСКА должен был обыгрывать "Авангард" и полурезервным составом"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что ЦСКА обязан был проходить в следующий раунд Кубка России даже без своих основных футболистов. Армейцы на выезде уступили "Авангарду" в дополнительное время со счетом 0:1.

- Армейцы вскоре сыграют матч чемпионата России и встречу Лиги чемпионов, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - Но ведь футболисты, вышедшие на поле - с большими претензиями, с серьезным отношением к себе, они требуют хороших контрактов. И им сегодня дается шанс подтвердить свое реноме, а оказывается, что они несостоятельны. Такие игроки, как Натхо, Оланаре, Миланов, Чалов - разве они не способны решить несложную задачу обыграть команду, которая находится во второй десятке первого дивизиона? Они просто обязаны ее побеждать.

Я прекрасно понимаю руководство армейцев, которое теперь наверняка будет иметь с ними разговор. Натхо - опытный футболист и, наверное, говорил, что достоин играть в основном составе. Пожалуйста, вот сегодня ты играешь в основе - подтверждай свои амбиции игрой и докажи, что тренер ошибается. Это самый действенный способ дать возможность пересмотреть отношение к тебе.