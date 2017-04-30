Более 18 тысяч билетов продано на финал Кубка России

На данный момент продано более 18 тысяч билетов на финал Кубка России, в котором сыграют "Локомотив" и "Урал", информирует ТАСС. Встреча пройдет 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии (3:3).

Затем на арене вместимостью более 48 тысяч человек 23 апреля был проведен второй тестовый матч перед Кубком конфедераций 2017 года в рамках 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между клубами "Сочи" и "Ротор-Волгоград" (3:3).