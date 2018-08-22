"Балтика" обыграла "Знамя труда" в Кубке России

"Балтика" в гостях обыграла "Знамя Труда" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка России. Единственный гол в игре забил защитник Руслан Магаль на 23-й минуте.
Кубок России
1/32 финала
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)
Гол: Магаль, 23.
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево): Чилюшкин, Вовк, Мадаев, Клочков, Урхов, Гайдуков, Бетюжнов, Мараев, Айрапетян, Магомедалиев, Петров.
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Буйволов, Крючков, Таказов, Плиев, Магаль, Григорьев, Дзаламидзе, Пугин, Шаваев, Дмитриев.
Судья: Буланов (Саранск).
22 августа. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/32/