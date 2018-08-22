"Балтика" обыграла "Знамя труда" в Кубке России

"Балтика" в гостях обыграла "Знамя Труда" со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка России. Единственный гол в игре забил защитник Руслан Магаль на 23-й минуте.

Кубок России

1/32 финала

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1)

Гол: Магаль, 23.

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево): Чилюшкин, Вовк, Мадаев, Клочков, Урхов, Гайдуков, Бетюжнов, Мараев, Айрапетян, Магомедалиев, Петров.

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Буйволов, Крючков, Таказов, Плиев, Магаль, Григорьев, Дзаламидзе, Пугин, Шаваев, Дмитриев.

Судья: Буланов (Саранск).

22 августа. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".