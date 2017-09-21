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09:51 | Футбол — Кубок России

Азим Фатуллаев: "У "Ахмата" построена игра, особо опасны их стандарты"


Полузащитник "Енисея" Азим Фатуллаев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Ахмата" отметил, что у соперника особо опасные стандарты. Он также добавил, что его команда будет играть только на победу.

– "Ахмат" – клуб премьер-лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Фатуллаева. – У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты. Но мы, как и всегда, будем играть только на победу.

Матч между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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