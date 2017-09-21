Азим Фатуллаев: "У "Ахмата" построена игра, особо опасны их стандарты"

Полузащитник "Енисея" Азим Фатуллаев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Ахмата" отметил, что у соперника особо опасные стандарты. Он также добавил, что его команда будет играть только на победу.
– "Ахмат" – клуб премьер-лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом, – приводит пресс-служба "Енисея" слова Фатуллаева. – У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты. Но мы, как и всегда, будем играть только на победу.
Матч между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени.
День матча!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 21 сентября 2017 г.
🏆 Олимп-Кубок России
⚽ #ЕнисейАхмат
📍 манеж "Футбол-Арена Енисей"
⌚ 19:00 (крск)
📺 ТК "Наш футбол" и ТК "Енисей" pic.twitter.com/oOZhpnF9sM